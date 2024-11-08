Тепер з ракетним двигуном: Росія покращила керовані авіабомби, вони летять на 120 км – The Telegraph

Модифікована бомба "Гром-Е1" загальною вагою близько 600 кг здатна пролетіти до 120 км після того, як її скинуть з літака.

Росія активізувала застосовування покращеної керованої авіабомби, яка має власний двигун і може запускатися зі значно більшої відстані.

Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що Росія вже тривалий час застосовує керовані бомби, але все одно літакам доводиться підлітати на потенційно небезпечну відстань до фронту. Аби зменшити ці ризики, росіяни створили модифіковану бомбу "Гром-Е1" загальною вагою близько 600 кг, оснащену ракетним двигуном. Завдяки цьому бомба здатна пролетіти до 120 км після того, як її скинуть з літака.

"Бомбардувальник Су, який скидає Гром-Е1 на максимальній дальності польоту боєприпасу, повинен залишатися поза досяжністю всіх, крім найкращих і найрідкісніших систем протиповітряної оборони України – наприклад, її дорогоцінних Петріотів американського виробництва", – йдеться у статті.

За даними видання, у лютому та березні бомби серії "Гром-Е1" влучили у школу та житловий будинок у Мирнограді та Херсоні відповідно. У серпні в Харкові вибухнув ще один "Гром-Е1". Нещодавно, 29 жовтня, "Гром-Е1" підірвав медичний заклад в Харкові та вдарив будівлі "Держпром", що архітектурною пам’яткою всесвітнього значення.

The Telegraph припускає, що Росія наростила застосування саме бомб "Гром-Е1" через загрозу від винищувачів F-16, здатних перехоплювати російські літаки на відстані до 65 км.

"Якщо є якась розрада для послаблених українців, так це те, що російські запаси "Гром-Е1" можуть бути обмеженими. Кремль налагодив масове виробництво безмоторних, готових до роботи KAБ, але незрозуміло, чи відбулося подібне промислове зростання для двигунів "Гром-E1", які, безумовно, коштують набагато дорожче, ніж KAБ", – резюмував автор.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.

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