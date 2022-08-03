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Зеленський: "Росія точно – номер один серед терористів"

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Зеленський: "Росія точно – номер один серед терористів"

Фото: Офіс президента України

Росія - це країна-терористка.

Після війни в Україні жодна інша організація не може претендувати на першість у терорі. 

Про це 3 серпня під час свого звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський. 

"Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом. Після всього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно – номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб'єктів", - сказав Зеленський. 

Зеленський наголосив, що саме через це держава-терористка раптово заявляє, що "Азов" - це терористична організація. 

"І саме через це з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно", - сказав президент. 

Нагадаємо, у розвідці розповіли про звірства Росії щодо "азовців" в Оленівці

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