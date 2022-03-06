Теперішнім захисникам Києва доводиться оновлювати окопи, які за часі Другої світової будували прадіди

Доводиться знаходити трофеї із тих часів

На підступах до столиці російські окупанти зосередили сили ворожих диверсійних груп, які вистежують позиції наших оборонців. Київщина все більше нагадує лінію фронту, яка донедавна була лише на Донбасі.

Про це йдеться в ТСН.

Боєць на позивний «Псих» на фронті четвертий рік. Поведінку російських окупантів за цей час добре вивчив. Контракт 22-річний військовий продовжив, коли на Донбасі почалося загострення, але і досі не може усвідомити, що лінія фронту нині – уся країна. «Ніхто не очікував, що ми сюди дойдемо, що вони торкнеться цих областей, ми думали, що воно все там лишиться, і сюди дійшли», - каже військовослужбовець.

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Зварювальник за фахом «Псих» на військовій справі знається більше, а тому ділиться знаннями із резервістами, які поповнили лави оборонців. Пильнувати за горизонтом, аби російські війська не вдерлися сюди, хлопцям доводиться і вдень і вночі з першого дня широкомастшатбного вторгнення ворога в Україну.

Повноцінні окопи на околицях Києва – хлопці облаштувались буквально за лічені дні і вже знайшли нові історичні трофеї.

«Зараз копаємо траншею і Друга світова війна дала про себе знати, знову на тих позиціях стоїмо, що стояли наші прадіди. Це (показує - ред) чіпляється на танк Т-72 спереду на броні, воно захищало від удару, від снаряда», - розказують військові.

Як на Київщині військові вивчають історію Другої світової під час облаштування укріплень

Поки родина бійців в сусідній області, домашніми продуктами балують місцеві. В запасах є мед і молоко. Чергують вночі бійці по черзі. Кілька разів вже фіксували прольоти невідомих безпілотників у небі. Вочевидь, російські ДРГ намагаються вистежити позиції наших оборонців. Наша перевага в тому, що більшість військових тутешню місцевість знають краще за російських загарбників.

Боєць на позивний «Білий» на фронті був від початку війни на Донбасі, але в якості волонтера. Коли армія РФ прицільно почала бити по військових та мирних об’єктах у перший день повномасштабного вторгнення, «Білий» вже стояв у черзі біля військової частини як доброволець. Тепер він взявся за зброю, адже російський окупант наблизився впритул до його дому.

«Жінка, троє дітей, всі вони поряд, тут близько. Дома страшніше за рідних, там ще не розумієш, що воно ще далеко, спиш дома спокійніше, а коли близько, ось воно поряд, то треба вставати і йти», - каже військовий.

Добровольці, резервісти та офіцери – усі вони нині пліч-о-пліч боронять рубежі столиці, маючи єдиний зрозумілий для окупанта гладкоствольний агрумент із пороховим начинням.

«З такими хлопцями, як наші, можна йти далеко довго і до кінця», - каже чоловік.