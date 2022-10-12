"Теплий одяг, свічки, ліхтарики" – Шмигаль закликав підготуватись до складного опалювального сезону

Денис Шмигаль наголосив, що українці повинні підготуватися до важкої зими, придбати собі низку необхідних речей.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає українців підготуватися до важкої зими.

Про це він сказав під час засідання уряду у середу, 12 жовтня.

"Не будемо прикрашати дійсність — ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - сказав він

За словами очільника уряду, центральна та місцева влада накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.

"Зараз готовність до опалювального сезону по країні – понад 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури", – розповів прем’єр.

Внаслідок ракетних обстрілів Росії за останні три дні було пошкоджено 28 об'єктів критичної інфраструктури.

Водночас він вкотре закликав, попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, максимально їх економити.

"Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії від 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Тому звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", - наголосив прем'єр.

Ракетні удари по ТЕС в Україні

У понеділок та вівторок, 10-11 жовтня, в Україні була масштабна повітряна тривога у всіх областях, яка тривала понад 5 годин. За ці два дні Росія завдала масованого ракетного удару по великим містам України. Під обстріли потрапили критичні обєкти інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.

Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.

Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що на ​​Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.

У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Росія також завдала ударів по об‘єктах енергетики на Львівщині та в Києві.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський інвестиційний банк надав Україні 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

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