Теракт росіян під Куп'янськом: усі деталі наймасовішого вбивства мирних мешканців на Харківщині

Сьогодні, 5 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по селі Гроза Куп'янського району. Там знищено магазин та кафе.

Російські окупанти вдень 5 жовтня знищили невеликий сільський заклад, у якому перебувало близько 60 осіб. Наразі вже відомо про 51 загиблого, серед яких дитина 6 років.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про теракт росіян на Харківщині.

Загинуло пів сотні мирних мешканців

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти атакували мирних людей близько 13:15. Невдовзі стало відомо про 48 загиблих та 7 поранених. Згодом, о 16:03, в Офісі президента та місцевій прокуратурі повідомили, що кількість загиблих зросла до 49.

Після цього міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 50 жертв російського терору, а вже невдовзі ця цифра виросла до 51 людини.

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня: кількість жертв росте

Обстріл Куп'янського району Харківського області 5 жовтня: кількість жертв росте / Фото: Олег Синєгубов

За останньою інформацією, з-під завалів вилучили 58 людей, з них 51 — загиблі, 7 людей травмовані. Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко під час телемарафону.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед поранених 6 жінок, більшість яких старші 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених помер у лікарні.

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня / Фото: Олег Синєгубов

Чому так багато жертв

Ігор Клименко розповів, що у кафе, яке знищили росіяни, відбувались поминки за односельцем.

"В магазині знаходились місцеві мешканці, також місцеві мешканці знаходились безпосередньо в кафе, де проходили поминки за померлим односельцем. Всього на території цього об'єкту перебувало близько 60 осіб", - розповів він.

Керівник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков уточнив, що це був поминальний обід за українським воїном, якого перепоховали на малій батьківщині.

"Загиблі – це люди, які були присутні на поминках. Поминали воїна, якого перепоховали. Спочатку він був похований на Дніпропетровщині, а потім – у нас", – розповів Сергій Старіков.

Обстріл Куп'янського району Харківського області 5 жовтня / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Обстріл Куп'янського району Харківського області 5 жовтня / Фото: Олег Синєгубов

За словами міністра Клименка, нині ідентифіковано 29 тіл. Всі інші направлені до відповідних медичних і експертних закладів міста Харкова. Клименко наголосив, що російський удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у області від початку повномасштабної війни.

"Хочу зазначити, що в даному селі проживало 330 мешканців. Як раз з кожної сім'ї, з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді", - наголосив Клименко.

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня / Фото: Олег Синєгубов

Удар по кафе могли навести

Міністр також додав, що на місці жахливого удару в кафе-магазині працюють керівники поліції та надзвичайних ситуацій. Вони припускають, що удар ракетою могли навести на цей об’єкт.

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня

"Працюють керівники поліції, керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, працюють працівники Служби безпеки, які встановлюють можливих громадян, які могли б навести на цей об'єкт ворога... Удар ракети був настільки точний, це достатньо невелике приміщення для того, щоб так точно в нього попасти. Тому є підозра у Службі безпеки і поліції, що ми можемо цей варіант перевірити обов'язково", - розповів Ігор Клименко.

Ракетний удар по Куп'янському районі Харківської області 5 жовтня / Фото: Ігор Клименко

Обстріл Куп'янського району Харківського області 5 жовтня / Фото: Олег Синєгубов

З чого вдарили росіяни

За словами Клименка, для атаки на кафе-магазин росіяни могли використати керовану авіаційну ракету або фугасну бомбу. Адже поранення отримали навіть ті люди, які стояли на відстані 50 і більше метрів від місця удару.

Рештки ракети після удару по Куп'янському районі 5 жовтня

"Поки що невідомо (чим саме вдарили росіяни - ред.), працюють спеціалісти. Однозначно можу сказати, що це достатньо була важка ракета або, можливо, керована авіаційна ракета і бомба, або фугасна бомба... Ми будемо встановлювати за допомогою експертів саме те озброєння і з чого цей заряд був випущений, чи це літак, чи це артилерія", - каже Клименко.

Згодом від додав, що попередньо окупанти могли вбити пів сотні мирних мешканців ракетою "Іскандер".

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