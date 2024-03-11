Теракт, що призвів до техногенної катастрофи, екоциду та жертв: Буданов – про підрив Каховської ГЕС (відео)

Кирило Буданов у деталях розповів, як група російських спецпризначенців підірвала дамбу і покинула район.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, як окупанти підривали Каховську ГЕС.

Подробиці цієї страшної події Буданов повідомив у новому фільм із документального циклу “Воєнна розвідка України”.

"За одну години до підриву дамби приїхала група спеціального призначення, зайшла на об'єкт, перевірила готовність замінованої дамби до підриву. По радіолінії був переданий сигнал підрозділу, який перебував безпосередньо на дамбі та біля неї, за одну годину до події, про евакуацію. Інші підрозділи, які були далі, не були про це попереджені. Далі група здійснила підрив і покинула район", – розповів головний розвідник країни.

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Буданов підкреслив, що є факт – це суто терористичний акт, який призвів до техногенної катастрофи, екоциду та людських жертв.

"Якщо хотіли зробити район затоплення і цим зірвати якусь висадку річкового десанту – це не виправдовує таких методів", – резюмував він.

Раніше показали дно Каховського водосховища після знищення росіянами ГЕС і дамби. Воно поросло травою і має вигляд футбольного поля.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

У Мінекономіки порахували суму прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, – щонайменше $2 млрд.

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