Теракт у колонії Оленівки: слідчі назвали зброю, з якої вдарив ворог

Справу розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним убивством.

Вибух у виправній колонії Оленівки на Донеччині 2022 року, де окупанти утримували українських військовополоненим, був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.

Такий висновок отримало слідство за підсумками комплексної експертизи зброї, слідів і обставин її використання. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповіді на офіційний запит "Суспільне Донбас".

Так, у відповіді на запит вказано, що слідчі СБУ провели досудове розслідування, а в Офісі генпрокурора – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі та отримання поранень внаслідок вибуху 28-29 липня 2022 року людьми, які утримувалися на території колишньої виправної колонії №120 в Оленівці.

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Попередня справу кваліфікують за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу – це порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним убивством.

В Офісі генпрокурора повідомили, що були призначені 57 судово-медичних експертиз, аби з’ясувати причини загибелі людей. З них 16 наразі встановлюють. Окрім того, були опитані 13 звільнених українськи військовополонених, які окупанти утримували в одному з приміщень Оленівської колонії.

Що відомо про теракт в Оленівці 2022 року

На території колишньої колонії в Оленівці, де російські загарбники утримували українських військовополонених, у ніч проти 29 липня 2022 року прогримів вибух. Внаслідок цього там загинули близько 50 людей, ще 130 були поранені.

Росіяни традиційно узялися звинувачувати в атаці Україну, стверджуючи, начебто ЗСУ завдали удару з системи HIMARS. Однак в Офісі генпрокурора називали причиною вибуху російську термобаричну зброю.

У жовтні 2022 року в СБУ інформували, що для удару по бараку колонії ворог застосував термобаричні реактивні гранати "Джміль".

У нещодавно опублікованому розслідуванні журналістки Медійної ініціативи за права людини Марії Климик розповідається, як після теракту в колонії Оленівки охорона закладу відкрила вогонь по тих, хто намагався вибратися з охопленого вогнем барака.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Теракт в Оленівці! Охорона не допомагала, а вбивала!"

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