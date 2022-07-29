Теракт в Оленівці: Кулеба закликав ООН вирушити туди і "встановити усі факти цього огидного злочину"

Міністр також звернувся з закликом до Міжнародного комітету Червоного Хреста перевірити становище інших полонених.

Про це Кулеба написав у Мережі.

"Закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл пенітенціарного закладу в Оленівці і відвідати місце подій, щоб встановити усі факти цього огидного злочину. Також закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста перевірити становище усіх українських військовополонених", – йдеться в заяві очільника МЗС.

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Зауважимо, що в МКЧХ вже заявили, що їхні працівники планують потрапити до колонії в Оленівці, щоб допомогти пораненим українцям та за можливості їх евакуювати.

Нагадаємо, 29 липня російські війська влаштували теракт у колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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