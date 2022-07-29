Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Теракт в Оленівці: Кулеба закликав ООН вирушити туди і "встановити усі факти цього огидного злочину"

Дата публікації
Перегляди
1394
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Теракт в Оленівці: Кулеба закликав ООН вирушити туди і "встановити усі факти цього огидного злочину"

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав ООН встановити обставини загибелі в окупованій Оленівці полонених українських військових.

Міністр також звернувся з закликом до Міжнародного комітету Червоного Хреста перевірити становище інших полонених.

Про це Кулеба написав у Мережі.

"Закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл пенітенціарного закладу в Оленівці і відвідати місце подій, щоб встановити усі факти цього огидного злочину. Також закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста перевірити становище усіх українських військовополонених", – йдеться в заяві очільника МЗС.

Зауважимо, що в МКЧХ вже заявили, що їхні працівники планують потрапити до колонії в Оленівці, щоб допомогти пораненим українцям та за можливості їх евакуювати.

Нагадаємо, 29 липня російські війська влаштували теракт у колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

З'явилися нові подробиці вбивства українських військовополонених в Оленівці 

З'явилися нові подробиці вбивства українських військовополонених в Оленівці 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація