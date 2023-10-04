Теракт в Оленівці: ООН представила новий звіт із спростуванням версії з HIMARS – подробиці розслідування

Фахівці в ООН надали нові деталі розслідування, однак не визнали винною РФ в теракті.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зібрало інформацію щодо вибухів у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки. Виводи експертів свідчать про те, що ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS.

Про це йдеться в повідомленні уповноваженого із прав людини Дмитра Лубінця з посиланням на звіт ООН.

"Навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи", – додали фахівці.

Нові деталі розслідування

У звіті ООН зазначено, що відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід.

Водночас уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що попри усю серйозність розслідування та детальний звіт ООН все ж таки не визнала вину Росії.

"На жаль, навіть у такому серйозному звіті, ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати. Однак почерк РФ вже знає весь світ. Тож у свідомих людей та організацій немає жодних сумнівів у тому, хто стоїть за цим цинічним воєнним злочином", – повідомив Лубінець.

Нагадаємо про свідчення захисника Маріуполя Олександра Дідура, який 15 місяців провів у російському полоні. Він розповів про умови в полоні й тортури, які застосовували до українських військових, про теракт в Оленівці.

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