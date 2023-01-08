Теракт в Оленівці: Подоляк назвав три причини, чому війна продовжується

Михайло Подоляк, зокрема, акцентував увагу на дивних рішеннях ООН щодо війни Росії проти України.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк описав три причини, чому Росія досі спокійно продовжує війну проти України. Цього разу він, як приклад, навів одні з останніх рішень ООН, які аж ніяк не допомагають закінчити російську агресію, зокрема про припинення роботи місії ООН, яка розслідувала вибух в Оленівській колонії.
Про це він написав у Twitter.
"Чому війна продовжується…
1. Гутерреш розформував місію з розслідування вбивства полонених в Оленівці…
2. Тому що РФ… не дає місії ООН гарантій безпеки та не дозволяє заїхати на місце
3. РФ – член Радбезу ООН. Але Гутерреш не пропонує покарання РФ, начебто нічого не сталося…", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та подальшого її виключення зі складу цього органу.
ООН розпустила місію, яка розслідувала вибух в Оленівці
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію зі встановлення фактів щодо вибуху в Оленівській колонії 29 липня 2022 року, внаслідок якого загинули десятки українських військових. Про створення місії було оголошено 3 серпня на запит урядів України та Російської Федерації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував рішення ООН з розпуску комісії з встановлення фактів теракту в Оленівці. Лубінець зазначив, що ООН повинна була б пояснити, що Росія не допустила місію ООН на місце теракту в Оленівці.
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