Теракт в Оленівці: списки загиблих частково підтверджуються - екскомандир "Азову"

Особи частини загиблих українських військовополонених під час теракту в колонії окупованої Оленівки вдалося встановити.

Про це заявив колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, інформує "Суспільне".

"Є часткові списки, які (окупанти. – Ред.) виклали публічно, на даний момент, вони частково підтверджуються. Але також можна вже з впевненістю сказати, що вони не повні", — сказав Жорін.

За його словами, повних підтверджених списків загиблих наразі немає.

"Це надзвичайно складно для близьких та рідних, які чекають на повернення додому. Які просто зараз в такому підвішеному стані знаходяться. Але Росія не надає жодних офіційних списків", – зазначив екскомандир "Азову".

Жорін також отримав свідчення про переведення частини військових в іншу будівлю, де згодом стався вибух. На його думку, це є підтвердженням того, що вибух був спланованим вбивством.

"Ми знаємо точно по свідченнях з самої Оленівки, про те, що всі хто знаходився у цьому приміщенні, їх туди перевели напередодні, тобто, спеціально для цього. Скоріш за все, це приміщення було підірвано завчасно підготовленими засобами. Це не був "прильот" точно. Зараз навіть по аерокосмічних знімках дуже чітко видно, що жодних слідів "прильотів" і роботи артилерії — на території немає. По вигляду руйнування приміщення, видно було що, воно було підірвано зсередини", — розповідає військовий.

"Азовець" нагадав, що саме ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста були гарантами здоров'я і життів військових, які виходили з "Азовсталі".

"Але за весь цей час Червоний Хрест був виключно один раз на території Оленівки, у перший день коли виходили з Азовсталі. Ми маємо у прямому сенсі, як країна, примушувати міжнародні організації в чиї обов’язки це входить — саме ООН та Червоний Хрест розбиратись із цією ситуацією, добиватись і вимагати від Росії потрапити на місце злочину. І дуже важливо не просто потрапити на місце злочину, а й отримати можливість поспілкуватись зі свідками, які були у цьому приміщенні і які вижили", — додав він.

Раніше у розвідці заявили, що підстав довіряти опублікованим росіянами спискам загиблих та поранених в Оленівці немає.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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