Теракт в Оленівці: в СБУ розповіли, яку зброю використали росіяни

Для вибуху в одному з бараків виправної колонії в Оленівці на території тимчасово захопленої Донеччини росіяни застосували термобаричні реактивні гранати "Джміль".

Про це в інтерв'ю ​"Інтерфакс" розповів виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк.

"Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані "Джмелі". Час пройде, розставимо крапки над "і". Але вже давно і для нас і для світової спільноти зрозуміло, що це було", - повідомив він.

За його словами, наразі триває досудове слідство. Правоохоронці мають серйозні докази, а також звільнені з полону "азовців" дають важливі свідчення.

Теракт в Оленівці

Теракт в колонії №120 в Оленівці стався у ніч проти 29 липня. Москва намагалася перекласти провину на Україну. Втім, міжнародні експерти довели, що росіяни застосували термобаричну зброю. За приблизними даними, жертвами вибуху стали пів сотні полонених, ще 130 осіб зазнали поранень.

У жовтні до України повернули тіла 62 полеглих військовослужбовців. Серед них були і бійці з Оленівки.

В Офісі українського президента вже тривалий час вимагають, аби Червоний Хрест відправив місію до Оленівки. В організації свої дії пояснюють тим, що не можуь "силоміць проникнути" до колонії.

Читайте також: