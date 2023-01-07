Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Теракт в Оленівці: в Україні відреагували на рішення ООН з розпуску комісії, яка мала розслідувати трагедію

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
845
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Теракт в Оленівці: в Україні відреагували на рішення ООН з розпуску комісії, яка мала розслідувати трагедію

Фото: Associated Press

ООН поставилась нейтрально до трагедії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував рішення ООН з розпуску комісії з встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військових. 

Про це він сказав в етері телемарафону. 

"Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо прийнято таке рішення, то яку роботу зробіть", - наголосив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що ООН повинна була б пояснити, що Росія не допустила місію ООН на місце теракту в Оленівці. 

Теракт в Оленівці: що відомо 

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема й оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок спланованого теракту загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною вибуху була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресорка досі не пропускає до Оленівки жодної міжнародної місії.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію зі встановлення фактів щодо вибуху в Оленівській колонії.

Читайте також: 

Експерти гаазького суду досліджують тіла замордованих в Оленівці бійців

Експерти гаазького суду досліджують тіла замордованих в Оленівці бійців

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
845
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація