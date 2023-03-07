"Теракт-запуск ракет з Білорусі по Україні" - Подоляк про звинувачення Лукашенка щодо підриву літака А-50

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи закиди білоруського диктатора Олександра Лукашенка про нібито причетність України до атаки на російський літак-розвідник А-50 на аеродромі Мачулищі, заявив, що "потрібно визначитися з дефініціями" і нагадав, що відповідальність за інцидент взяли на себе білоруські партизани.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

За його словами, підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50У ПКС РФ у білоруських Мачулищах - це не теракт чи диверсія, а антитерористичний акт. Вчинили його не вигадані "диверсанти", як примарилося Лукашенку, а білоруські партизани.

"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 7 березня Лукашенко заявив, що атаку на "Мачулищі" з пошкодженням А-50, мовляв, спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши у 2014 році російського айтішника. Як стверджує диктатор Білорусі, "терорист українських спецслужб" народився у Кривому Розі Дніпропетровської області й деякий час проживав у Криму, а ще, зі слів Лукашенка, той має рідню в Австрії.

Крім того, Лукашенко в істериці обізвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою" та кинув йому виклик.

Як повідомлялося, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" було пошкоджено російський розвідувальний літак А-50.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната - це хороша новина для України. Цей літак координував ракетні удари по території України. А військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, що пошкодження літака А-50 ускладнить окупантам планування ракетних ударів по Україні.

Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”. Силовики Лукашенка, начебто, знайшли поряд з місцем інциденту сумку з пультами керування дронами.

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