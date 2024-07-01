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Терехов оприлюднив шокувальну статистику ударів РФ по Харкову за червень

Терехов оприлюднив шокувальну статистику ударів РФ по Харкову за червень

Будинок у Харкові після удару РФ / Фото: Associated Press

Окупанти у червні вперше застосували для ударів КАБ-250 та ФАБ-500.

Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив статистику ударів окупаційної армії Росії по місту протягом червня 2024 року.

Про це він написав у Telegram.   

Він наголосив, що попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 – керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою. 

У Харкові за червень:

  • пролунало 169 сигналів повітряних тривог, загальний час – 468 год;
  • було 48 реальних загроз обстрілу міста;
  • загальна тривалість сигналу повітряних тривог із загрозою обстрілу – 188 год 42 хв;
  • 22 обстріли міста;
  • 91 особи постраждали, 6 – загинули.

Нагадаємо, у Харкові 30 червня ворог поцілив у автопарк і термінал "Нової пошти".

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