Терехов оприлюднив шокувальну статистику ударів РФ по Харкову за червень

Окупанти у червні вперше застосували для ударів КАБ-250 та ФАБ-500.

Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив статистику ударів окупаційної армії Росії по місту протягом червня 2024 року.

Про це він написав у Telegram.

Він наголосив, що попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 – керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою.

У Харкові за червень:

пролунало 169 сигналів повітряних тривог, загальний час – 468 год;

було 48 реальних загроз обстрілу міста;

загальна тривалість сигналу повітряних тривог із загрозою обстрілу – 188 год 42 хв;

22 обстріли міста;

91 особи постраждали, 6 – загинули.

Нагадаємо, у Харкові 30 червня ворог поцілив у автопарк і термінал "Нової пошти".

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