Терехов оприлюднив шокувальну статистику ударів РФ по Харкову за червень

Окупанти у червні вперше застосували для ударів КАБ-250 та ФАБ-500.
Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив статистику ударів окупаційної армії Росії по місту протягом червня 2024 року.
Про це він написав у Telegram.
Він наголосив, що попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 – керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою.
У Харкові за червень:
- пролунало 169 сигналів повітряних тривог, загальний час – 468 год;
- було 48 реальних загроз обстрілу міста;
- загальна тривалість сигналу повітряних тривог із загрозою обстрілу – 188 год 42 хв;
- 22 обстріли міста;
- 91 особи постраждали, 6 – загинули.
Нагадаємо, у Харкові 30 червня ворог поцілив у автопарк і термінал "Нової пошти".
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