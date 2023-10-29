Терехов повідомив, скільки знищено комунальних автобусів у Харкові під час російських обстрілів

Під час обстрілів було знищено, зокрема, 70% комунальних автобусів.

Росіяни суттєво пошкодили транспорту інфраструктуру Харкова. Під час ракетних ударів було знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів, пошкоджено 35 кілометрів контактної мережі і майже половина всіх доріг міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Але, незважаючи на величезні втрати та збитки, навіть за найгірших часів протягом останніх півтора року рух у місті не зупинявся ні на мить — громадський транспорт курсував, а розбиті дороги ремонтувалися", — додав мер.

Нагадаємо, термінал "Нової пошти" було зруйновано під час ракетного удару Росії під Харковом. РФ вбила шістьох мирних людей.

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