Терехов прокоментував нічну атаку на Харків: пролунала серя вибухів

Обстріл країни-агресорки Росії стався близько 02:10. Тоді пролунала серія вибухів. Їх було щонайменше чотири.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, станом на ранок рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів. Один вибух стався в Індустріальному районі, а інший - у районі Окружної.

В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки. "Приліт" у районі Окружної зафіксували поруч із двоповерховою будовою. Вона не має жодного стосунку до військової інфраструктури, наголосив Терехов. Осколками пошкоджено фасад, частково - дах, а також вибиті вікна.

Інформації про те, що хтось постраждав, немає, - наголосив міський голова.

До слова, повітряну тривогу в Харкові, під час якої було чутно вибухи, оголосили о 02:09. Її скасували о 02:51.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 серпня російська армія тричі обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Окупанти випустили по місту 120 реактивних снарядів з "Градів". У результаті було пошкоджено кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адміністративні приміщення та автівки.

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