Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Від підготовки солдата залежить ефективність підрозділів ЗСУ, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Сирський повідомив, що провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки у Збройних Силах, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.

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Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що термін базової загальної підготовки буде збільшено — до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

«Це — одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується», — додав він.

Сирський також повідомив про розвиток базової підготовки в тилових смугах бригад.

«Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності.

Заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника.

Моя безумовна вимога — забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах.

Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено!

На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються», — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський провів службову нараду щодо підвищення якості підготовки у ЗСУ / © Олександр Сирський

Сирський наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

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Головнокомандувач ЗСУ визначив завдання для покращення підготовки. Серед них — організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За словами Сирського, за напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

Олександр Сирський подякував тим командирам, які розуміють важливість підготовки особового складу та постійно підвищують її якість.

Нагадаємо, днями Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи, що тримають оборону на Донеччині.

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