Термін підходить: Жданов спрогнозував ймовірну дату наступного масованого удару Росії

Для підготовки терористичної атаки із застосування ракет та дронів-камікадзе жержаві-агресорці потрібно 10-14 днів.

Носій ракет “Калібр” вийшов в акваторію Чорного моря, а це може бути ознакою того, що російські війська готуються до нового масованого удару.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua говорив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, судячи з того темпу, який демонструвала армія держави-агресорки восени та взимку 2022 року, на підготовку чергового масованого удару російській армії потрібно від 10 до 14 діб.

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“Оскільки останні атаки були 29 і 31 грудня, можна очікувати, що вже завтра-післязавтра (12-13 січня, - ТСН.ua) може бути готовність до завдання масованого удару із застосуванням як ракет, так і дронів-камікадзе, типу іранських “шахідів”. Термін підходить”, - зауважив Олег Жданов.

Він відзначив, що ознакою підготовки до нової атаки є вихід в Чорне море носія ракет “Калібр”, про який сьогодні повідомили в Генштабі ЗСУ.

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