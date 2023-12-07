Терміни пригнічують: стало відомо, коли Україна та США почнуть спільно виробляти зброю

Мовиться, що не раніше 2025 року.

Україна почне виробляти зброю спільно з США мінімум через два роки.

Про це в рамках єдиного телерамафону повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Організація спільного виробництва з американськими компаніями займе мінімум два роки. Тому про 24-й рік сьогодні не йде мова. Але ми маємо зрозуміти, що сьогодні потреба наших Збройних сил така, що жодна країна світу самотужки не спроможна закрити цю потребу виробництвом", - наголосив Олександр Камишін.

Нагадаємо, що Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї.

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