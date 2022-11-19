Терміни закінчення війни і ризик ядерного удару з боку РФ – у Міноборони дали прогноз

Заступник міністра оборони розповів, коли ЗСУ можуть повернутися до Криму та закінчити війну Росії проти України.

Війна Росії проти України може закінчитися вже навесні 2023 року, а загроза ядерного удару з боку Росії – малоймовірна.

Про це в інтерв'ю Sky News розповів генерал-майор у відставці, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він також зазначив, що Сили оборони України можуть повернутися до Криму до кінця грудня 2022 року.

Гаврилов зазначив, що мирні переговори між РФ та Україною відбудуться лише тоді, коли російські війська залишать кожен метр української землі, це стосується півострова Крим та тимчасово окупованих Росією територій від 2014 року.

"Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Неважливо, який сценарій обговорюється. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли. І всім відомо, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт – це лише продовження цієї війни проти існування України як нації", – сказав Гаврилов в інтерв'ю.

Закінчення війни – які прогнози

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що не знає, коли закінчиться війна в країні. Глава держави наголосив, що військово-політичне керівництво обирає те, як саме закінчити війну, а не часові межі її завершення.

Політичний експерт Станіслав Желіховський вважає, що початок переговорів неможливий, допоки в конституції РФ українські території є частиною країни-агресорки.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує “ізраїльський варіант” співіснування з РФ після війни. На його думку, після закінчення активної фази воєнних дій існуватиме загроза обстрілів української території з боку Росії.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

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