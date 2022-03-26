Термінової евакуації з Чернігова потребують 44 важкопоранені людини, серед них троє дітей - мер

Місто фактично перебуває в оперативному оточені.

Окупанти знищили у Чернігові автомобільний міст, який сполучав місто із Києвом, а пішохідний міст постійно перебуває під ворожими обстрілами, що становить небезпеку пересування ним та унеможливлює евакуацію людей.

Про це розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час брифінгу 26 березня, передає ТСН.ua.

"Пішохідний міст перебуває під постійними російськими обстрілами. Він пошкоджений. На сьогодні, якісь важкі грузи перевозити по ньому небезпечно, тому що він може впасти будь-якої хвилини. Крім того є високий ризик через обстріли і те, що він видимий здалеку. Є небезпека пересуватися будь-кому по цьому мосту. Ми працюємо над тим, щоб знайти інші шляхи, аби доставляти до міста гуманітарні вантажі і вивозити поранених", - зазначив Атрошенко.

Мер Чернігова наголосив, що через це наразі масова евакуація з міста неможлива.

"Наразі питання евакуації перебуває в режимі організації. Але не йтиметься про масову евакуацію, можливо ми знайдемо технічну можливість по декілька осіб, важко поранених зокрема. Зараз знаходимо спосіб, щоб 44 важкопоранених, які у нас не можуть вижити тут через серйозність поранень. Вони потребують термінової евакуації. Це як військові, так і мирні громадяни, серед них троє дітей", - додав Атрошенко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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