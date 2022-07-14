Тернопіль - під можливою загрозою ракетних ударів: мер міста закликав найближчим часом не ігнорувати повітряну тривогу

Як він повідомив, є інформація, що країна-терористка Росія може завдати ракетного удару по місту.

Про це міський голова попередив на своїй сторінці у Telegram.

"Є інформація про можливий ракетний обстріл Тернополя. В разі повітряної тривоги – негайно в укриття", - написав очільник міста.

Пресслужба Нацполіції у Тернопільській області закликала жителів міста та області бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, спускатися в укриття та максимально дотримуватися заходів особистої безпеки.

"У четвер, 14 липня, на одному із пропагандистських сайтів з’явилася інформація про те, що російські ракети завдали ударів по військових об’єктах у Вінниці та Тернополі. Час публікації інформаційного матеріалу подали на дві години раніше часу, зазначеного на сепаратистському сайті", - зауважили в поліції області.

Нагадаємо, близько 11 години 14 липня Росія ракетами вдарила по Вінниці, внаслідок удару десятки людей постраждали, багато загинуло, серед жертв є немовля. Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три російські ракети.

Відомо, що Росія вдарила по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

За даними Нацполіції, станом на 17:00 на місці ракетних ударів росіян в центрі Вінниці виявили тіла 22 загиблих, лише 6 із них наразі вдалося ідентифікувати. 39 осіб вважаються безвісти зниклими.

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