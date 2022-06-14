Тероборона Полтави за допомогою українського глушника посадила дрон окупантів, що вів розвідку

Тероборона Полтави за допомогою українського глушника посадила дрон окупантів, що вів розвідку

Військовослужбовці Полтавського батальйону територіальної оборони за допомогою українського глушника ANTIDRON KVSG-6 посадили російський дрон, що вів розвідку над залізничним вокзалом.

Російський дрон помітили в небі над Південним залізничним вокзалом Полтави. Ймовірно, він збирав інформацію про залізничну інфраструктуру міста.

Про це повідомило видання "АрміяInform".

"Військовослужбовці Полтавського батальйону територіальної оборони оперативно прибули на місце та за допомогою ANTIDRON KVSG-6 посадили ворожого розвідника", – йдеться у повідомленні.

За словами заступника командира батальйону з позивним "Граф", військовослужбовці швидко нейтралізували дрон, не давши можливості противнику зібрати потрібну інформацію.

Видання зауважило, що гроші на глушник жителі Полтави зібрали на краудфандинговій платформі ЗМІСТу – це майже 380 тис. грн.

Зауважимо, що ANTIDRON KVSG-6 – глушник українського виробництва, який нейтралізує розвідувальну техніку ворога та не дозволяє детально дізнатися про обстановку та місце розташування позицій українських захисників завдяки глушінню каналів управління та навігації розвідувального пристрою. Глушник може протидіяти всім дронам типу квадрокоптер та крило, які працюють через GPS або Glonas.

Нагадаємо, 14 червня українські військові в Херсонській області збили гелікоптер окупантів.

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