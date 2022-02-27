Тероборона розказала, як українці можуть допомогти із пошуком диверсантів

Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу, щоб виявити ДРГ

Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу, щоб виявити ДРГ.



Вони зазначають, що потрібно розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо... "Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку", - зазначили там.



Також просять не впускати до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі. "Не долучайте до сусідських чатів нових користувачів.