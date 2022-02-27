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Тероборона розказала, як українці можуть допомогти із пошуком диверсантів

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Тероборона розказала, як українці можуть допомогти із пошуком диверсантів

МВС

Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу, щоб виявити ДРГ

Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу, щоб виявити ДРГ.
 
Вони зазначають, що потрібно розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо... "Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку", - зазначили там. 
 
Також просять не впускати до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі. "Не долучайте до сусідських чатів нових користувачів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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