Тероборона тримає стрій на підступах до Києва: відтісняють ворога та стійко утримують рубежі

Тероборона тримає стрій на підступах до Києва: відтісняють ворога та стійко утримують рубежі

Бійці зізнаються, що сюрпризів для непроханих гостей, в разі їхнього просування не шкодуватимуть.

Тероборона тримає стрій в гарячих точках на підступах до столиці.

Про це у п'ятницю, 11 березня, повідомляє ТСН.

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Свій влучний постріл з переносного комплексу NLAW боєць на позивний "Художник" пам’ятатиме довго. Помітивши ворожий російський танк 19-річний оборонець не розгубився, а вміло спрямував протитанкову ракету прямісінько в окупаційній панцерник.

Поціновувач рок-музики "Художник", як творча одиниця одного з підрозділу обмальовує все, що трапляється під руку – від каски до стрілецької зброї. На гранаті до РПГ-7 теж вказав, для кого призначений боєприпас.

На підступах до столиці несуть варту переважно бійці тероборони. Сюрпризів для непроханих гостей, в разі їхнього просування не шкодуватимуть.

"Є у нас і протитанкові засоби, є у нас і установки NLAW. Люди настільки мотивовані що в лічені хвилини навчаються користуватися будь-якою технікою. На підступах до нашого міста скрізь по всіх вулицях розставлені ці установки", - розповідає командир батальйону ТРО Київської області на псевдо "Торнадо".

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Серед добровольців більшість нині мають досвід бойових дій на Сході. Боєць з позивним "Малюк" має чотирьох дітей. В окопах тут, аби захистити їхній спокій від російських окупантів.

"Маю двоє дівчаток і двоє хлопчиків. Потрібно ж комусь їх захищати. Ворог наступає, потрібно тримати оборону", з говорить чоловік.

"Ми готові до цього 8 років. Нашу Україну гарно зміцнює сила волі", - зізнається інший боєць.

В минулому контрактник "Посильний" свою родину востаннє бачив в перший день повномасштабної війни. Нині він тримає оборону на підступах до столиці, тоді як батьки котрий день без світла, тепла і зв’язку і під прицілом російських окупантів.

"Батьки перебувають на окупованій території. Відчуття таке, ніби щось може статися і більше не побачу їх, або ще щось, але намагаєшся не падати духом, тримати себе в кулаках", - говорить він.

Як тероборона тримає стрій в гарячих точках на підступах до столиці

Виявити російських військових на підступах до позицій бійцям вдається вміло. В разі закінчення боєприпасів мають напоготові страхувальні відомі "Бандерівські смузі". Запевняють – через їхню лінію оборони ворог не пролізе. Мотивації охороняти рубежі на підступах до столиці у кожного більш ніж вистачає.

"Нарешті вся нація зрозуміла, що йде війна. А чому зрозуміла - тому що наші діти опинилися в підвалах, бо бояться обстрілу. І це ми москалям ніколи не пробачимо. Треба воювати доти, доки ми не звільнимо нашу землю. Інакше не буде України", - резюмував боєць ТРО на псевдо "Фріц".

Про ситуацію у Києві та Київській області в режимі онлайн - у нашому матеріалі.

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