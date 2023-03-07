Тероборону Бєлгорода відправили на штурм позицій ЗСУ: вони скаржаться на великі втрати

Учасників територіальної оборони Бєлгородської області РФ кинули на штурм позицій ЗСУ. Вони бідкаються, що ними командують бойовики "ДНР", через що в росіян великі втрати.

Відео поширив російський телеграм-канал "Обережно, новини".

Члени тероборони Бєлгорода побідкались, що їм обіцяли, що вони служитимуть в своєму регіоні. Проте 1 березня їх посадили в автобуси та відвезли на територію окупованої Донецької області. Там росіян віддали у підпорядкування терористів "ДНР", які погнали їх на штурм позицій ЗСУ.

Водночас росіяни заявляють, що вони готові вбивати українців, проте нарікають, що їх не підготували до цього, не надали озброєння та навіть карт. Через це окупанти нарікають на великі втрати у їхньому підрозділі та кажуть, що середній вік тероборонівців - 40 років.

Нагадаємо, у грудні 2022 року губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що в їхній області створюють тероборону. Він заявляв, що до тероборони набирають усіх охочих, кого не вдалось мобілізувати, зокрема хворих та літніх чоловіків. Про це у Гладкова нібито попросили самі мешканці прикордонного з Україною регіону.

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