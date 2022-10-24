"Терор дронами може бути ще довго": Буданов розповів, скільки ракет та "шахедів" є у Росії

Російська армія ще довго може тероризувати українців дронами-камікадзе "Shahed-136" . Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Українській правді.

За словами Буданова, росіяни почали атакувати Україну іранськими дронами-каміадзе через брак ракет та через їхню невисоку ефективність і точність.

"Терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго. А от з використанням ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані. Щодо "Іскандерів" – це близько 13% залишилося, щодо ракет типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це близько 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – Ред.), - пояснив Буданов.

Очільник ГУР Міноборони наголосив, що говорити, скільки у РФ ще залишилося іранських дронів, не зовсім коректно, тому що вони постійно їх замовляють. Нині, за його даними, окупанти атакують мирні міста дронами вже з другої партії.

"Станом на 22 жовтня вони застосували близько 330 "шахедів". З них, наскільки я пам'ятаю, 222 було збито. Інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей. Одноразова поставка партії – це близько 300 одиниць", - сказав Буданов і продовжив, - "Вони замовили біля 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Ви ж маєте зрозуміти, вони замовили 1700 штук, але їх ще треба виготовити".

Натомість Буданов наголосив, що ППО успішно знищує дрони - збиті 70% БПЛА.

Застосування дронів Росією

Російські війська активно використовують дрони-камікадзе іранського виробництва для атак по мирних містах України, руйнуючи критично важливої інфраструктури, будинки мирних людей, вбиваючи громадян.

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За даними командування Повітряних сил ЗСУ, протягом останніх двох тижнів українським військовим вдалося збити 85% іранських дронів "Shahed-136", запущених РФ.

The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела повідомляє, що сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе. Інструктори "безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі".

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

Тим часом Європейський Союз 20 жовтня у рекордні терміни затвердив санкції проти Ірану за постачання Російській Федерації дронів-камікадзе.

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