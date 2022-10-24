"Терор дронами може бути ще довго": Буданов розповів, скільки ракет та "шахедів" є у Росії

Українська ППО знищує близько 70% дронів, запущених РФ.
Російська армія ще довго може тероризувати українців дронами-камікадзе "Shahed-136" . Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Українській правді.
За словами Буданова, росіяни почали атакувати Україну іранськими дронами-каміадзе через брак ракет та через їхню невисоку ефективність і точність.
"Терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго. А от з використанням ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані. Щодо "Іскандерів" – це близько 13% залишилося, щодо ракет типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це близько 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – Ред.), - пояснив Буданов.
Очільник ГУР Міноборони наголосив, що говорити, скільки у РФ ще залишилося іранських дронів, не зовсім коректно, тому що вони постійно їх замовляють. Нині, за його даними, окупанти атакують мирні міста дронами вже з другої партії.
"Станом на 22 жовтня вони застосували близько 330 "шахедів". З них, наскільки я пам'ятаю, 222 було збито. Інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей. Одноразова поставка партії – це близько 300 одиниць", - сказав Буданов і продовжив, - "Вони замовили біля 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Ви ж маєте зрозуміти, вони замовили 1700 штук, але їх ще треба виготовити".
Натомість Буданов наголосив, що ППО успішно знищує дрони - збиті 70% БПЛА.
Застосування дронів Росією
Російські війська активно використовують дрони-камікадзе іранського виробництва для атак по мирних містах України, руйнуючи критично важливої інфраструктури, будинки мирних людей, вбиваючи громадян.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, протягом останніх двох тижнів українським військовим вдалося збити 85% іранських дронів "Shahed-136", запущених РФ.
The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела повідомляє, що сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе. Інструктори "безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі".
Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.
Тим часом Європейський Союз 20 жовтня у рекордні терміни затвердив санкції проти Ірану за постачання Російській Федерації дронів-камікадзе.
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