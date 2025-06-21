Терор мирного населення: Портников пояснив тактику Путіна у війні проти України

Диктатор Путін / © Associated Press

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Терором і ударами по мирному населенню Росія намагається змусити Україну капітулювати та погодитися на умови Кремля.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

«Я вже неодноразово говорив, що Путін намагається розв’язати питання України чеченським шляхом. Зокрема, залякуванням і терором проти цивільного населення. Це абсолютно правильний підхід, якщо ти хочеш розв’язувати питання чеченським шляхом», — заявив він.

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Портников зазначив, що Путін відкрито говорить про завершення війни дипломатичним шляхом, який передбачає капітуляцію України.

«Путін говорить про те, чим швидше Україна капітулює, тим краще буде для всіх. От вам вся логіка його думок. А що потрібно, щоб українці усвідомили необхідність капітуляції? Постійний терор проти мирного населення, щоб цивільні почали звинувачувати власну владу в тому, що вони не залучають необхідних дипломатичних зусиль для завершення війни», — пояснив журналіст.

За його словами, Росія робить головну ставку саме на психологічне виснаження українців через безперервні атаки.

«У 2019 році такий варіант був досить ефективним. Чому це не можна повторити на тлі постійних ударів по цивільному населенню? Тобто, люди мають усвідомлювати те, що коли вони лягають спати, то можуть не прокинутись зранку. Єдиний шанс прокинутись зранку, щоб твоя сімʼя була живою — це погодитись на умови Росії: знищити армію, визнати окуповані території за Росією, погодитися на російську мову, церкву», — зауважив Портников.

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«Краще ж говорити російською, аніж ніяк, чи не так!? От саме те, що Путін намагається пояснити Україні — ваше місце у мирній Росії. В цьому полягає сьогодні весь цей терор і атаки проти цивільного населення», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт Сергій Братчук заявив, що Росія завчасно обирає цілі, це ніяка не відповідь на дії України на їх території.

Ми раніше інформували, що заступник командира «Азову» Святослав «Калина» Паламар заявив, що Україна сьогодні — це полігон для світу.