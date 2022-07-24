"Терор проти нас триватиме": Терехов закликав мешканців Харкова побудувати графік пересування містом

Від обстрілів російських окупантів в Харкові страждають житлові будинки, ринки, торгівельні центри, школи, спортивні комплекси, університети та навіть зупинки громадського транспорту. Через російський терор гинуть та страждають десятки мирних мешканців.

Росіяни цілеспрямовано гатять у Харкові по місцям скупчення людей. Минулого тижня вони два дні поспіль обстрілювали зупинки громадського транспорту. Внаслідок чого загинули шестеро людей, ще 26 отримали поранення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, харківянам потрібно побудувати свій графік пересування містом. Саме головне – щоб він був безпечним.

“Цей терор проти нас триватиме. А наше головне завдання зараз – вижити та жити. Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом. Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування. Якщо вам потрібні продукти чи інша допомога – працюють наші управління соцзахисту та волонтерські організації. Ви завжди можете туди звернутися і вам допоможуть”, – закликав Ігор Терехов.

Нагадаємо, що Росія відправляє на війну в Україні цивільних авіаторів.

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