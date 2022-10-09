Терор проти українців свідчить, що Росія не хоче переговорів: Зеленський - про обстріли

Володимир Зеленський наголосив, що постійний обстріли житлових будинків та терор проти мирних українців свідчить про те, що Росії не потрібні мирні переговори з Україною.

Про це президент України сказав 9 жовтня під час свого традиційного звернення до українців.

Президент України вважає, що Росія не хоче миру, адже постійно ракетами обстрілює Україну.

"Хочу сьогодні адресувати це моє звернення тим у світі, хто піддається російським маніпуляціям про нібито переговори. Про те, що нібито тільки переговори можуть завершити цю жорстоку російську терористичну війну. Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона доводить це щодня і щоночі. Запоріжжя. Одне з українських міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що через ракетні удари по Запоріжжю, які тривають від 3 до 9 жовтня відомо про вже про загибель щонайменше 43 людей. Президент додав, що до цього часу окупанти обстрілювали Харків та інші міста Донбасу.

"Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі України, по цивільних людях. Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів. Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті. Я дякую всім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя й безпеку. Вічна памʼять усім жертвам російського терору", - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Росію потрібно визнати державою-терористкою, оскільки коли у ХХ столітті світ не покарав один режим - почалась Друга світова війна.

"Якщо терор залишиться непокараним, якщо терористу вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто погодитися заплющити очі на терор, то саме це й буде програшем – програшем свободи, програшем людяності й програшем демократії. Саме цього так хоче Росія. Саме для цього їй і потрібен увесь цей терор – від ракетних ударів до глобальних криз, які спровоковані державою-терористом. Це вже було в історії. Коли минулого разу іншій державі-терористу дозволили робити те, чого вона прагнула, бо сильні світу цього злякались її терору, почалася Друга світова війна", - пояснив президент.

Володимир Зеленський закликав світ обмежити економічні контакти з терористами, які вбивають невинних людей.

"Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії – від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями розглядатиметься Генеральною Асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді. І потрібна принципова й достатня допомога Україні. Допомога нашим людям, які є мішенню для держави-терориста. Треба пришвидшити надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України – це і є той єдиний можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав Зеленський.

Обстріли України: що відомо

Російські окупанти в ніч проти 9 жовтня випустили по Запоріжжю 12 ракет. Росіяни обстріляли житлові будинки, поки там спали мирні мешканці. На місці трагедії знайшли тіла 13 людей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів пошвидше надати Україні сучасні системи ППО, щоб жертв російський атак по мирних містах було менше.

Також росіяни з дронів скинули гранату в центр села на Сумщині. На місці трагедії загинула 41-річна працівниця місцевого магазину: без матері залишились троє дітей.

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