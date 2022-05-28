Терор став фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готується до засідання Європейської ради, яке відбудеться 30-31 травня.

Очільник країни розповів, з якими питаннями звертатиметься до учасників.

Про це йдеться у новому відеозверненні 28 травня.

"Говоритиму про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі України. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не лише нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже в глобальному масштабі. А який терор буде далі? Тільки разом – усі європейці – ми зможемо зупинити таку політику такої держави", – зазначив Зеленський.

Також президент додав, що у зверненні до Європейської ради приділить необхідну увагу тому, який вже досягнутий прогресу у розвитку України та який вже може бути досягнутий прогрес найближчим часом.

Крім того, Володимир Зеленський наступного тижня продовжить звертатися до парламентів європейських країн.

"Буде і багато іншої міжнародної активності, направленої на посилення нашої держави і спільного тиску усього вільного світу на Росію", – додав він.

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

Нагадаємо, Зеленський назвав ключові напрямки боротьби на фронті. Президент зазначив, що ситуація дуже складна.

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