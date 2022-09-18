Терор триває: окупанти на Харківщині не дають вивезти пацієнтів із психлікарні, обстрілюючи їх

Під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у селі Стрілече, Харківського району, росіяни розпочали масований обстріл.

У результаті обстрілу загинуло 4 людини, є поранені. Вдалося евакуювати лише 30 із понад 600 пацієнтів.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти безжально тероризують мирне населення. У селі Стрілече, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - понад 600", - пише голова ОВА.

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Синєгубов зазначив, що під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені.

"Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим - військові злочинці та терористи!", - додав він.

Нагадаємо, у прикордонному села Стрілече Харківського району напередодні, 17 вересня, окупанти влучили з танка по цивільному авто. У результаті загинули дві жінки.

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