Терор України: військовий експерт розповів, скільки та яких ракет залишається в Росії

Експерт спрогнозував, чи є шанс, що ракетні обстріли та терор цивільного населення будуть знижуватися.

Військовий експерт Михайло Самусь проаналізував скільки та яких ракет залишається в Росії, та чи можна сподіватись, що ракетні обстріли цивільного населення України найближчим часом зменшаться.

Росія вже випустила по Україні понад 3 тисячі крилатих ракет.

Про це він розповів 19 липня в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1".

"На жаль, стосовно закінчення ракет, тут не можу порадувати, бо дійсно, ті ракети, які Росія вже випускала за останні 30 років "Калібри", "Іскандери" – вони дійсно закінчуються, хоча вони продовжують їх використовувати. Але у них об'єктивно їх не залишилося там тисячі. Можливо, під сотню. Але от тих старих ракет, які в тому числі, випускалися в Україні, у них залишилися ще, можливо, тисячі, а ці ракети відрізняються своєю неточністю. Та ж сама ракета Х-22, удар якою був завданий по Кременчугу, плановане відхилення 500-1000 м, тобто до кілометра ракета може плановано відхилитися від цілі. Ну це просто терористична зброя, якщо ми говоримо про використання у міській забудові. Ти точно знаєш, що вона прилетить не в ціль, але вони все рівно їх використовують", - зазначив він.

За словами експерта, єдиний вихід України – нарощувати нашу протиракетну оборону, протиповітряну оборону і авіацію, тому що українська авіація також успішно бореться з крилатими ракетами.

"Тобто треба нарощувати поставки озброєння від міжнародних партнерів протиракетної і протиповітряної оборони.І поступовий перехід на західні літаки F-15, F-16. Вже начебто є рішення про виділення $100 млн для підготовки наших пілотів", - резюмував Самусь.

Нагадаємо, Україна поки не може збивати всі ракети РФ.

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