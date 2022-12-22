Терорист Гіркін напророкував, як закінчиться війна Росії проти України та пригрозив "всіх здати"

Гіркін заявив, що не дозволить причетним до поразки у війні відсидітись в Ізраїлі.

Терорист Ігор Гіркін дав новий прогноз щодо того, як закінчиться війна Росії проти України. Він вважає, що держава-окупантка програє.

Про це він сказав у своїх соціальних мережах.

Російський терорист заявив, що "мовляв, якщо російські генерали воюватимуть так, як це було 10 місяців, то Росія програє у війні". Водночас він вирішив пригрозити тим, хто хоче "відсидітись на озері Комо".

"Якщо наші генерали воюватимуть так, як вони воювали 10 місяців, у нас є всі шанси програти цю війну. Якщо ви все ще розраховуєте відсидітись десь на озері Комо, де у вас конфіскували вілли чи в Ізраїлі, то у мене так не вийде. Але я б зробив усе, щоб ви не встигли туди втекти, якби у мене була така можливість. Це - єдине, чого ви добились своїми виступами, з чим я вас вітаю", - заявив Гіркін.

Хто такий терорист Ігор Гіркін-Стрєлков

Терорист Гіркін у 2014 році брав активну участь у сепаратистському русі на Донбасі. Російські бойовики під його командуванням захоплювали міста Донеччини та вбивали там українців, які не погоджувались на окупацію. 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка.

2022 року Гіркін знову з'явився в інформаційному просторі. Він часто критикує російське Міноборони та закликав оголосити у РФ мобілізацію, щоб "знищити Україну". Через постійні скарги Гіркін в Україні став мемом. Останнім часом терорист критикує навіть диктатора Путіна та пропагандиста Соловйова, якого він навіть викликав на дебати.

Згодом стало відомо, що Гіркін попросився на фронт, тоді українська розвідка оголосила винагороду за взяття терориста у полон. У грудні 2022 року терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що його вигнали з фронту та не взяли на війну, тому він змушений повернутися до Москви.

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