Терорист Гіркін після повернення командирів захисників "Азовсталі" розхвилювався за долю Путіна

Терорист Гіркін, якого засудили у Гаазі розхвилювався за майбутнє диктатора Путіна.

Терорист Ігор Гіркін після того, як з Туреччини повернулись командири захисників "Азовсталі", розхвилювався через долю Путіна. Він заявив, що диктатора можуть "етапувати до Гааги".

Про це терорист написав на своєму телеграм-каналі.

Гіркін після того, як до України повернулись командири захисників "Азовсталі" заявив, що він би на місці диктатора Путіна не ризикував приймати запрошення Реджепа Таїпа Ердогана до Туреччини. Російський терорист вважає, що так Путіна можуть виманити та відправити до Гааги.

"На місці Володимира Володимировича я б не ризикував приймати пропозицію Ердогана зустрітися з ним у Туреччині. Оскільки наочно зростає ймовірність, що нашого президента забудуть сповістити про майбутнє етапування до Гааги", - заявив терорист Гіркін.

Гіркін про майбутнє Путіна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині. Ввечері український лідер та легендарні захисники України прибули до Львова.

Зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви.

Додамо, що Окружний суд Гааги визнав Гіркіна та ще кількох терористів винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17. Терориста засудили до довічного позбавлення волі.

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