Терорист Гіркін закликав Путіна піти у відставку через низку поразок на фронті

Російський терорист угрупування "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) закликав диктатора Володимира Путіна піти у відставку.

З відповідною заявою він виступив на конференції "Клубу розгніваних патріотів".

Гіркін переконаний, що глава Кремля не бере на себе відповідальність за низку великих поразок на фронті.

"Інакше законну владу РФ буде деморалізовано, всі чиновники уникатимуть зобов'язань за бойові дії, як в Україні, так і на території Росії, де нерідко відбуваються "диверсії", - сказав він.

Крім того, на так званій конференції обговорили вчорашній заколот ПІК "Вагнер" та засудили дії найманців, які за наказом Євгена Пригожина рушили на Москву.

"Якщо чинний президент не готовий взяти на себе відповідальність за переведення країни на військові рейки, то йому просто необхідно передати - зазначу лише законним шляхом - владу тому, хто здатний зайнятися цією тяжкою роботою", - сказав Гіркін.

Додамо, що Кремль не витримав учорашнього випробування, яке організував ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин. Спроби заколоту свідчать, що зміни у керівництві країни-агресора РФ неминучі.

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