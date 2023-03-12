Терорист Гіркін закликає посадити іншого воєнного злочинця – Пригожина

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році, заявив, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин має сидіти у в'язниці.

Про це Гіркін написав у соцмережах.

"Якщо "зпо справедливості", то Пригожин повинен як мінімум "сидіти" (а взагалі-то по ньому військовий трибунал плаче). Але я жодного разу не здивований, що сам "Кухар" і люди, що стоять за ним, плутають справедливість з "поняттями". Бо "народжений повзати — літати не може", — заявив Гіркін-Стрєлков.

Так він відреагував на політичні амбіції Пригожина. Раніше власник ПВК "Вагнер" заявляв про "перехід на нову стадію".

"Артемівськ (Бахмут) ми візьмемо. Після цього ми почнемо потихеньку перезавантажуватися. Далі ми перейдемо на нову стадію – почнемо набирати людей у різних регіонах. ПВК "Вагнер" має перетворитися на "армію з ідеологією", – говорив "кухар Путіна".

Раніше терорист Ігор Гіркін заявив, що зимовий наступ РФ провалився.

Також Гіркін "накинувся" на Путіна та звинуватив його у деменції. Крім того, він передбачив, як закінчиться війна Росії проти України, і пригрозив "всіх здати"

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