Терористи "накрили вогнем" позиції ЗСУ: один боєць поранений

Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки, Невельського, Пісків.
Впродовж цієї доби, 11 лютого, на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
- Так, поблизу Мар'їнки російські найманці використали безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
- В напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Унаслідок дій терористів один український військовослужбовець був поранений. Воїна евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.
Нагадаємо, що генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога все ближче до лінії розмежування.
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