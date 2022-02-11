Терористи "накрили вогнем" позиції ЗСУ: один боєць поранений

Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки, Невельського, Пісків.

Впродовж цієї доби, 11 лютого, на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Мар'їнки російські найманці використали безпілотник , за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

російські найманці використали , за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. В напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

ворог відкривав вогонь У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Унаслідок дій терористів один український військовослужбовець був поранений. Воїна евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо, що генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога все ближче до лінії розмежування.

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