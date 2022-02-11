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Терористи "накрили вогнем" позиції ЗСУ: один боєць поранений

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Терористи "накрили вогнем" позиції ЗСУ: один боєць поранений

УНІАН

Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки, Невельського, Пісків.

Впродовж цієї доби, 11 лютого, на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

  • Так, поблизу Мар'їнки російські найманці використали безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
  • В напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
  • У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Унаслідок дій терористів один український військовослужбовець був поранений. Воїна евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо, що генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога все ближче до лінії розмежування.

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