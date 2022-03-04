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Терористи РФ обстріляли Запорізьку АЕС: оприлюднено показники радіаційного фону

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Терористи РФ обстріляли Запорізьку АЕС: оприлюднено показники радіаційного фону

Запорізька АЕС

Фахівці постійно моніторять показники радіаційного фону.

Радіаційний фон в Запоріжжі, де російські терористи в ніч проти 4 березня атакували АЕС, станом на 11:00 перебуває в межах норми. 

Про це інформують в ОДА.

Наразі гамма фон у Запоріжжі складає 11,4 мкР/год.

"Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ наразі постійно проводять вимірювання показників радіаційного фону. Станом на 11:00 радіаційний фон є таким, що не перевищує допустимих норм", - сказано в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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