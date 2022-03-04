Терористи РФ обстріляли Запорізьку АЕС: оприлюднено показники радіаційного фону

Фахівці постійно моніторять показники радіаційного фону.

Радіаційний фон в Запоріжжі, де російські терористи в ніч проти 4 березня атакували АЕС, станом на 11:00 перебуває в межах норми.

Про це інформують в ОДА.

Наразі гамма фон у Запоріжжі складає 11,4 мкР/год.

"Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ наразі постійно проводять вимірювання показників радіаційного фону. Станом на 11:00 радіаційний фон є таким, що не перевищує допустимих норм", - сказано в повідомленні.