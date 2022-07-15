Терористи з "ДНР" повідомили про смерть британця, який перебував у російському полоні

У ворожому полоні терористів так званої "ДНР" помер громадянин Британії Пол Урі, який займався волонтерством в Україні під час війни.

Британцю було 45 років. За даними МЗС Британії, чоловік помер декілька днів тому, натомість терористи з фейкової "республіки" повідомили, що він помер начебто 15 липня.

Про смерть британця підтвердив Sky News член сім'ї.

Як пише інформаційне видання, Пол Урі помер п'ять днів тому нібито "через хворобу", згідно з інформацією, яку його родина отримала від міністерства закордонних справ.

Раніше його затримали на контрольно-пропускному пункті за межами міста Запоріжжя на південному сході 25 квітня разом із 22-річним Діланом Гілі, британським волонтером. Терористи звинуватили громадянина Британії у вчиненні "найманства". Натомість, за даними Guardian, британець не брав участі у бойових діях, він був волонтером. Про причини смерті іноземця не повідомляється. Тим часом російсько-окупаційна "влада" заявляє, що британець помер від "стресу та хвороби".

У міністерстві закордонних справ Британії наголосили, що "терміново розслідують" повідомлення про смерть їхнього громадянина на території терористичного угруповання "ДНР".

Нагадаємо, у боях за Сєвєродонецьк загинув колишній британський військовий Джордан Гетлі, який приєднався до лав ЗСУ у березні.

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