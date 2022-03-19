Терористи захопили дві АЕС, а МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала – Данілов

Терористи захопили дві АЕС, а МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала – Данілов

Він закликав організацію прислати своїх представників на українські атомні електростанції.

Секретар РНБО України Олексій Данілов закликав представників МАГАТЕ прибути на захоплені російськими військовими Чорнобильську та Запорізьку АЕС, щоб проконтролювати дотримання необхідних норм.

Про це Данілов повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Росія – це країна-терорист, це вже доведено. Але вона зараз ще й країна-ядерний терорист. І сьогодні інституція, яка має назву МАГАТЕ, мала би втрутитися в цю ситуацію", – наголосив секретар РНБО.

"Терористи захопили дві АЕС, а МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала. Де її представники на цій станції? Вони б мали вже прибути сюди, безпосередньо контролювати все, що відбувається на цих станціях", – заявив Данілов.

"У мене велике прохання до всіх представників МАГАТЕ – пришліть, будь ласка, на Чорнобильську станцію своїх представників, на Запорізьку станцію своїх представників, щоб ви переконалися, що там відбувається по нормах і нормативах, як на ядерних об’єктах. Але їм, мабуть, лячно це робити. Але це насправді дуже й дуже сумно", – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Персонал станції працює, проте змушений узгоджувати свої дії з окупантами. Російські окупанти також захопили ЧАЕС.