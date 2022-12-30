"Терористична держава демілітаризується "за планом": Резніков опублікував відео збиття російської ракети

Україна збивала, збиває і буде збивати російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери, запевнив Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що українські військові будуть продовжути демілітаризувати Російську Федарацію.

Про це він написав у твітері та опубілкував відео збиття ворожої ракети, яка атакувала Україну під час однієї із масованих обстрілів.

"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в нашому небі. Ми будемо використовувати все: від старих ПЗРК до сучасних систем "Патріот". Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - йдеться у його дописі.

Судячи із кадрів, відео зняте раніше. На ньому видно, як військовий серед поля успішно збиває із п ереносно зенітно-ракетного комплексу російську ракету. Де саме зняті кадри - невідомо.

We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.

We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022

Атака на Київ у ніч проти 30 грудня

У ніч проти 30 грудня російська армія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. За інформацією від сил протиповітряної оборони, сім ворожих дронів-камікадзе йшли на Київ. Два збили на підльоті до столиці, ще п'ять - над Києвом, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

В Офісі президента України показали наслідки атаки іранський безпілотників на Київ. В ОП поінформували, що ворожий безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували.

Історія двох родин з Київщини, що пережили окупацію, але не втратили віру у диво

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