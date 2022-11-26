Терористичний обстріл Херсона: 70-річна пенсіонерка загинула в черзі до супермаркету

Після обстрілів російських терористичних військ за медичною допомогою у Херсоні звернулося вісім місцевих жителів.

У Херсоні під час ворожого обстрілу снаряд поцілив у чергу біля супермаркету. Загинула 70-річна жінка, поранення отримав 19-річний хлопець. Його доставили в обласну лікарню.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію обласного територіального центру медицини катастроф.

Внаслідок ворожого обстрілу Шуменського мікрорайону міста було поранено ще трьох людей. Вони перебували в легковому автомобілі. 39-річна жінка з пораненнями потрапила до лікарні, 37-річній жінці та 49-річному чоловіку допомогу надали на місці.

Окрім того, після вибуху російського снаряду на підприємстві, розташованому в мікрорайоні Острів, було поранено двох людей. Різані рани голови отримав охоронець, який перебував у приміщенні, де вибуховою хвилею вибило скло. Поранення плеча отримала також його знайома, яка прийшла провідати чоловіка. Обом було надано допомогу на місці.

Загалом 25 листопада за медичною допомогою у Херсоні звернулося вісім місцевих жителів.

Окупанти гатять ракетами по Херсону

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 25 листопада, 39 разів обстрілювали Херсонську область. Унаслідок цього двоє цивільних загинули, ще 10 — поранені.

Читайте також: