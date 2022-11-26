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Терористичний обстріл Херсона: 70-річна пенсіонерка загинула в черзі до супермаркету

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Терористичний обстріл Херсона: 70-річна пенсіонерка загинула в черзі до супермаркету

Фото: Associated Press

Після обстрілів російських терористичних військ за медичною допомогою у Херсоні звернулося вісім місцевих жителів.

У Херсоні під час ворожого обстрілу снаряд поцілив у чергу біля супермаркету. Загинула 70-річна жінка, поранення отримав 19-річний хлопець. Його доставили в обласну лікарню.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію обласного територіального центру медицини катастроф. 

Внаслідок ворожого обстрілу Шуменського мікрорайону міста було поранено ще трьох людей. Вони перебували в легковому автомобілі. 39-річна жінка з пораненнями потрапила до лікарні, 37-річній жінці та 49-річному чоловіку допомогу надали на місці. 

Окрім того, після вибуху російського снаряду на підприємстві, розташованому в мікрорайоні Острів, було поранено двох людей. Різані рани голови отримав охоронець, який перебував у приміщенні, де вибуховою хвилею вибило скло. Поранення плеча отримала також його знайома, яка прийшла провідати чоловіка. Обом було надано допомогу на місці.

Загалом 25 листопада за медичною допомогою у Херсоні звернулося вісім місцевих жителів. 

Окупанти гатять ракетами по Херсону

Окупанти гатять ракетами по Херсону

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 25 листопада, 39 разів обстрілювали Херсонську область. Унаслідок цього двоє цивільних загинули, ще 10 — поранені.

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Дата публікації
Перегляди
602
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