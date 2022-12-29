Терористичний обстріл: у Повітряних силах розповіли, яку зброю застосувала Росія

Російські окупанти продовжують терор проти мирних громадян України, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури усіма можливими засобами.
У четвер, 29 грудня, російські терористичні війська здійснили черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Захисники неба над Україною уточнили, що 11 баражуючих боєприпасів "Shahed-131/136" було знищено ще вночі засобами ППО на східному напрямку.
Близько 7 години ранку ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Їх було випущено із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря.
Також ворог використав для атаки крилаті ракети "Калібр" із кораблів у Чорному морі.
Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.
Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.
Усього, за попередніми даними, окупаційні війська застосували 69 ракет.
Силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 54 ворожі крилаті ракети.
Нагадаємо, під час масованого удару по Україні вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.
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