Терористів потрібно знешкоджувати: Зеленський пояснив, чому Росія обстрілює мирні міста

Росія використовує терор, щоб тиснути на Європу та Україну.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Росія обстрілює мирні міста. Це відбувається через те, що агресор не має шансів на полі битви.

Про це Зеленський сказав 17 жовтня під час звернення до українців.

"Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, на Європу, на весь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир", - сказав президент.

Володимир Зеленський подякував бійцям Повітряних сил, зенітникам, іншим воїнам, які залучені до протидії російським атакам.

"Кожна збита російська ракета і кожен знищений дрон – це врятовані життя. Дякую також і всім, хто залучений до ліквідації наслідків ударів терористів: нашим рятувальникам, поліцейським, лікарям, енергетикам, комунальникам, очільникам місцевого самоврядування, урядовцям і представникам бізнесу, хто допомагає", - наголосив президент.

Обстріли України 17 жовтня

Російські окупанти зранку, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе обстріляли житловий будинок у центрі Києва. Після цього приміщення обвалилося. На місці трагедії загинуло четверо людей. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, щоб через російський обстріл 16 сімей втратили свої квартири. Будинок повністю зруйнований.

Також окупанти ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

17 жовтня терористи РФ ракетами обстріляли Вінницьку область. Вони поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо без жертв.

У МЗС України закликали Іран припинити постачати Росії зброю у війні проти України та пригрозили відповідальністю за співучасть в агресії.

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