Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тероризуватимуть ще: стало відомо, з чого окупанти вранці бомбили Україну

Дата публікації
Перегляди
6123
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тероризуватимуть ще: стало відомо, з чого окупанти вранці бомбили Україну

Російські війська 11 вересня завдали ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників.

Росіяни запустили по Україні ракети Х-22 з дальніх бомбардувальників. Україна поки немає засобів проти цього типу бомбардувальників.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Працювала авіація російська – це дальні бомбардувальники Ту-22 МЗ, які спочатку з півночі країни завдали ударів ракетами, очевидно Х-22, потім... зі сходу нашої держави перелетіли в район окупованого півострова. І вже з району мису Тарханкут, ймовірно, атакували південні регіони нашої держави... Це ще потребує підтвердження", – повідомив Ігнат.

Він попередив, що після успішних дій ЗСУ щодо звільнення територій окупанти "постійно тероризуватимуть цими ракетними атаками".

"На жаль, поки що дістати ці літаки у нас немає засобів, але переконаний, що вони будуть", – додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, експерт пояснив, як Путін спробує помститися за провал на фронті.

Читайте також:

Окупантам треба тікати або здаватися - Зеленський про успіхи ЗСУ

Окупантам треба тікати або здаватися - Зеленський про успіхи ЗСУ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація