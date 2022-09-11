Тероризуватимуть ще: стало відомо, з чого окупанти вранці бомбили Україну

Російські війська 11 вересня завдали ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників.
Росіяни запустили по Україні ракети Х-22 з дальніх бомбардувальників. Україна поки немає засобів проти цього типу бомбардувальників.
Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Працювала авіація російська – це дальні бомбардувальники Ту-22 МЗ, які спочатку з півночі країни завдали ударів ракетами, очевидно Х-22, потім... зі сходу нашої держави перелетіли в район окупованого півострова. І вже з району мису Тарханкут, ймовірно, атакували південні регіони нашої держави... Це ще потребує підтвердження", – повідомив Ігнат.
Він попередив, що після успішних дій ЗСУ щодо звільнення територій окупанти "постійно тероризуватимуть цими ракетними атаками".
"На жаль, поки що дістати ці літаки у нас немає засобів, але переконаний, що вони будуть", – додав Юрій Ігнат.
Нагадаємо, експерт пояснив, як Путін спробує помститися за провал на фронті.
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