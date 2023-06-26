Тероризував мирних мешканців: в Херсоні ДБР затримала зрадника, який працював на окупантів

Вже під час обшуків у чоловіка знайшли готівкою понад пів мільйона гривень.

Українські правоохоронці затримали зрадника з Херсона, який брав участь у репресіях окупантів проти українців.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, в липні минулого року окупаційна адміністрація призначила військовослужбовця “оперуповноваженим оперативного відділу” у захопленій “Північній виправній колонії №90”. Чоловік допомагав російським окупантам незаконно утримувати херсонців та тиснути на них.

“Після звільнення Херсону колаборант намагався переховуватися, проте був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено мобільний телефон, яким він користувався для зв’язку з окупантами, 626 тисяч гривень та 5 тисяч доларів готівкою. Фігуранту повідомлено про підозру”, - розповіли в ДБР.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Херсон запалювальними боєприпасами.

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