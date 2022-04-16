Терором і жорстокістю російські окупанти сподіваються встановити контроль півдні та сході України - Зеленський

Український президент вважає, що Росія уже програла війну за Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові на окупованих територіях сподіваються терором щодо мирних мешканців встановити контроль. І пояснив, чому їм це не вдасться.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення.

За словами президента, на півдні та сході України ситуація дуже складна і далека від того, щоб говорити про швидке відновлення цих територій.

“В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави. Відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи державними структурами”, - повідомив Зеленський.

Український лідер зауважив, що окупанти вважають, що силовими методами їм вдасться встановити контроль над територією.

“Вони дуже помиляються. Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть”, - наголосив він.

За словами українського президента, жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, “лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою”.

“Можливо, десь у Росії за жорстокість і поважають. Але в Україні за жорстокість зневажають. І карають. І це обов'язково”, - запевнив Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

Нагадаємо, у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

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