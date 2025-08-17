"Терору буде ще більше": Берлінська про те, коли РФ покаже свою "миротворчість"

Марія Берлінська / © скриншот з відео

Всі ці дні, поки тривала підготовки до переговорів на Алясці, і самі переговори між Путіним і Трампом, росіяни накопичували ракети і «Шахеди». Тому найближчим часом вони покажуть свою «миротворчість» на практиці.

Таку думку висловила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

«Путін розуміє тільки силу. Путін на Алясці ніякої сили не відчув. Тому терору буде ще більше. Значно більше», — пише волонтерка.

Берлінська наголосила, що єдина гарантія безпеки для України — сильна українська армія.

«Будь ласка, ходіть в укриття і завжди майте з собою турнікети. І щодня підтримуйте свою армію. Наших людей в армії. Це найважливіше, що в нас є», — підсумувала вона.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 серпня, пізно ввечері, РФ завдала ракетного удару по Сумах та Харкові. Наразі у Сумах попередньо — без жертв, а у Харкові поранення дістали 13-річна дівчинка та 21-річна жінка.

Також внаслідок обстрілу РФ по Запорізькій області загинув 15-річний хлопець, ще шестеро людей, зокрема дві дитини — були поранені.